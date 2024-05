Messina, il bilancio dei controlli del fine settimana della Polizia Stradale

Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia Stradale ha intensificato i controlli nel centro di Messina, in collaborazione con il personale medico dell’Ufficio Sanitario della Polizia di Stato. Un totale di 22 veicoli e 35 persone sono stati sottoposti a verifica. Quattro conducenti sono stati fermati mentre guidavano in stato di ubriachezza, e sono state contestate cinque infrazioni al codice della strada. In totale, quattro patenti sono state ritirate. Per coloro che superavano il limite di alcol nel sangue di 0,80 g/l, oltre al ritiro della patente, sono state presentate denunce alla Procura della Repubblica di Messina per il reato di guida in stato di ebrezza. Le statistiche evidenziano che il rischio maggiore si concentra durante le ore notturne, dalle 22:00 alle 6:00, e che gli uomini sono più inclini a guidare in stato di ubriachezza.

Il Dirigente della Polizia Stradale di Messina, Antonio Capodicasa, ha commentato i risultati, sottolineando l’importanza di questi servizi per contrastare la guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e/o stupefacenti. Tali iniziative mirano alla prevenzione della salute psicofisica dei conducenti e alla sicurezza della circolazione veicolare.

