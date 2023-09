Asp Messina apre il bando per Operatori Volontari

Il Servizio Civile assume rilievo nella realtà dell’Asp Messina, che partecipa al bando 2023 per l’inserimento di 38 Operatori Volontari. Sono attivi tre progetti nell’ambito del programma “Recovery”, fondato sui percorsi per una salute digitale. Bernardo Alagna, Commissario Straordinario dell’Asp di Messina, annuncia la partecipazione al bando e la collaborazione con il Servizio Civile Universale.

I progetti, “Online & Offline: Dalla sperimentazione al cambiamento”, “R.A.M.: Rete di accesso per le marginalità” e “Voci e Temi di cittadinanza digitale”, sono finanziati dal PNRR. L’obiettivo è coinvolgere giovani per un anno, formandoli ad assistere gli utenti nei servizi telematici della Pubblica Amministrazione e dell’Asp. L’iniziativa estende anche i servizi digitali avviati nel 2022.

Il progetto “Online & Offline” sarà presente in dieci sedi, spaziando tra distretti sanitari e sedi territoriali. Questa espansione mira a garantire accesso ed equità, favorendo una vasta utenza. Il progetto “Voci e Temi di cittadinanza digitale” si concentra sulla cultura digitale, attraverso miglioramenti del sito web e attività formative.

Il nuovo progetto “R.A.M.” si rivolge alle fasce vulnerabili, promuovendo l’educazione all’uso di strumenti digitali. Tutti i progetti mirano a potenziare i servizi sanitari digitali e coinvolgere operatori volontari e sanitari.

Partner chiave, come OMCEO Messina e ALuMnime, supportano gli obiettivi dei progetti. La scadenza per la presentazione delle domande è il 28 settembre 2023 tramite la piattaforma Domanda on Line (DOL). Per ulteriori dettagli, visita il sito dedicato: www.scelgoilserviziocivile.gov.it.

