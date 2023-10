Gioiosa Marea, D’Agati: gli incendi minacciano la sicurezza e l’economia

Nina D’Agati, consigliere comunale del Comune di Gioiosa Marea e vicesegretario del PD Gioiosa Marea, esprime preoccupazione riguardo agli incendi che hanno colpito la zona recentemente. Questi eventi disastrosi stanno avendo un impatto devastante sul territorio e sollecitano una risposta urgente e coordinata.

La serie di incendi, di cui l’ultimo è avvenuto solo pochi giorni fa, ha messo a dura prova le risorse locali. Le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, la protezione civile e i volontari si sono uniti con coraggio e determinazione per affrontare l’emergenza, ma la lotta contro le fiamme è un impegno che richiede un intervento su scala regionale e nazionale.

Il territorio di Gioiosa Marea, ricco di bellezze paesaggistiche e ambientali, subisce un impoverimento a causa di questi incendi. Le strutture turistiche presenti nella zona sono particolarmente a rischio, minacciando non solo il settore turistico ma anche l’occupazione e l’economia locale.

La sicurezza della rete stradale nazionale è anch’essa compromessa. L’erosione costiera già precaria è aggravata dai rischi di frane in zone colpite dal fuoco, mettendo a repentaglio la viabilità essenziale per la comunità.

Per fronteggiare questa crisi, è necessario un coinvolgimento immediato delle risorse regionali e nazionali, insieme a un piano di ristoro rapido ed equo per proteggere le famiglie, le abitazioni e le attività commerciali.

La prevenzione diventa fondamentale, dato che la maggior parte degli incendi sono dolosi. Il governo regionale deve investire nelle risorse del Corpo Forestale, dell’Anas e di altri enti competenti, impiegando personale, mezzi e risorse per la pulizia del territorio, intensificando le attività di controllo e di investigazione e promuovendo indagini mirate per individuare i responsabili materiali. Inoltre, è essenziale anticipare le attività di prevenzione e manutenzione, come la creazione di vie tagliafuoco e la rimozione di materiale infiammabile.

La sorveglianza del territorio, soprattutto durante le giornate a rischio incendi, deve essere garantita mediante servizi di vigilanza continua e l’uso di tecnologie avanzate, come telecamere e sensori di temperatura.

Nina D’Agati, vicesegretario del Partito Democratico di Gioiosa Marea e consigliere comunale, sottolinea che non possiamo permetterci di intervenire solo quando gli incendi sono già in corso, ma dobbiamo impegnarci nella prevenzione attiva. È necessario agire rapidamente e in modo determinato per proteggere il patrimonio ambientale ed economico di Gioiosa Marea e garantire un futuro sicuro per la comunità.

© Riproduzione riservata.