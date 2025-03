Arrestato a Tortorici 38enne con mezzo chilo di cocaina nell’auto

A Tortorici, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno arrestato un uomo di 38 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, nell’ambito di un’operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla prevenzione dei reati contro il patrimonio. L’individuo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’intervento è stato condotto dalla Sezione Operativa della Compagnia e dalla Stazione di Tortorici. Durante un controllo, i militari hanno notato un’auto in movimento il cui conducente, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi rapidamente. Il veicolo è stato inseguito e bloccato poco dopo dalle pattuglie.

A seguito della perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto all’interno del mezzo un involucro contenente circa 500 grammi di cocaina, sapientemente nascosta, oltre a 7 grammi di marijuana. Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe consentito la preparazione di numerose dosi per un valore stimato superiore ai 30mila euro.

L’uomo è stato condotto in caserma e posto in stato di arresto. La sostanza stupefacente recuperata è stata affidata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio, al fine di accertarne la qualità e la composizione. Le indagini proseguono per individuare eventuali collegamenti con reti di spaccio attive sul territorio.

