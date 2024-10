Incidente a Tortorici, operaio della forestale perde la vita, due i feriti

Un incidente avvenuto a Tortorici, in provincia di Messina, ha causato la morte di un operaio della forestale e il ferimento di altri due. La vittima, Sebastiano Calà Campana, 61 anni, era alla guida di un automezzo della Forestale, che è precipitato da un viadotto in via Roma, finendo nel greto di un fiume. L’incidente ha provocato ferite di varia gravità agli altri due operai a bordo. Uno di loro è stato trasportato all’ospedale di Sant’Agata di Militello, dove le sue condizioni sono state giudicate non gravi. L’altro operaio, con ferite più serie, è stato trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina. I tre facevano parte del gruppo 151, specializzato nelle operazioni di antincendio.

I rilievi sull’incidente sono stati affidati ai Carabinieri della stazione di Tortorici e al nucleo radiomobile della compagnia di Sant’Agata di Militello.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha voluto esprimere il suo cordoglio: «Esprimo il mio profondo dolore e la più sentita vicinanza alla famiglia dell’operaio forestale che ha perso tragicamente la vita nell’incidente avvenuto oggi a Tortorici. Rivolgo un pensiero di pronta guarigione ai due operai rimasti feriti, auspicando che possano ristabilirsi al più presto. A loro e alle loro famiglie va il mio sostegno in questo momento di apprensione e incertezza».

La Flai Cgil ha espresso cordoglio per la perdita del loro iscritto Sebastiano Calà Campana. “I nostri pensieri sono con la sua famiglia,” ha dichiarato il sindacato, “e con le famiglie dei due operai feriti, di cui uno iscritto alla Flai”. Tonino Russo, segretario regionale della Flai, e Pina Isgrò, segretaria della sezione messinese, hanno sottolineato l’importanza di rafforzare le misure di sicurezza sul lavoro, dichiarando: “Si lavora per vivere, non per morire. Il lavoro deve essere dignitoso, tutelato, con un giusto salario”.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo