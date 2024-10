Gioiosa Marea, l’Anas adotta l’utilizzo dei movieri presso la galleria Calavà

Con piacevole sorpresa ci giunge notizia che presso la galleria Calavà, sulla Statale 113 a Gioiosa Marea, stanno operando i “movieri” per regolamentare il traffico domenicale proprio nelle ore di maggior afflusso veicolare. Non avendo avuto comunicazioni ufficiali da parte di Anas non siamo a conoscenza se trattasi di un evento sporadico, o se gli stessi movieri, insistentemente richiesti dai cittadini ed autorità locali, saranno utilizzati stabilmente.

Il semaforo segnala rosso da ambo le parti e gli operatori, incaricati di gestire il traffico, sono dotati di radiotrasmittenti, che permettono loro di mantenere una comunicazione costante e sincronizzata. Questo sistema consente di regolare efficacemente il flusso veicolare, garantendo una gestione più ordinata e sicura.

