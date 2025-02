Ausiliario del traffico sanziona 60enne e lui lo prende a schiaffi, denunciato

Un uomo di 60 anni residente a Catania è stato denunciato dalla Polizia di Stato con l’accusa di minacce gravi e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver aggredito un ausiliare del traffico. L’episodio si è verificato nei pressi di un’area destinata alla sosta degli autobus, situata nella zona della fiera.

L’ausiliare del traffico, in servizio per conto dell’AMTS, stava effettuando un controllo sulle vetture parcheggiate negli stalli regolamentati quando ha notato un’auto priva di un regolare titolo di sosta. Dopo aver verificato che il tagliando esposto era scaduto da diversi giorni, ha provveduto a redigere un verbale di sanzione nei confronti del proprietario del veicolo.

Poco dopo, l’uomo sanzionato è giunto sul posto e ha immediatamente chiesto all’ausiliare di annullare la multa. Al rifiuto del dipendente dell’AMTS, che ha spiegato di non avere la facoltà di cancellare il verbale, il sessantenne ha reagito con minacce verbali sempre più pesanti. La situazione è rapidamente degenerata quando l’uomo, in preda alla collera, ha colpito con un violento schiaffo l’ausiliare, provocandogli lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.

Resosi conto dell’imminente arrivo delle forze dell’ordine, il responsabile dell’aggressione si è dato alla fuga a bordo del proprio veicolo. Gli agenti della Squadra Volanti, giunti sul luogo dell’accaduto, hanno immediatamente avviato le ricerche, riuscendo a individuare l’uomo presso la sua abitazione.

Alla vista dei poliziotti, il sessantenne ha ammesso le proprie responsabilità. Sulla base della ricostruzione dei fatti, gli agenti hanno formalizzato la denuncia nei suoi confronti per minacce gravi e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo resta indagato nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

