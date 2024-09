“Un’orchestra a sei corde” Francesco Buzzurro protagonista a Messina

Francesco Buzzurro sarà protagonista al Messina Jazz Fest, dove il 29 settembre alle 20:30 la storica chiesa di Santa Maria Alemanna accoglierà il suo spettacolo intitolato “Un’orchestra a sei corde”. Il celebre chitarrista, elogiato da Ennio Morricone come “tra i più grandi al mondo”, offrirà al pubblico un’esibizione che metterà in risalto la sua capacità unica di trasformare la chitarra in un’intera orchestra, fondendo in modo armonioso stili musicali che spaziano dal jazz alla musica classica, fino alle tradizioni popolari.

Durante il concerto, Buzzurro interpreterà alcuni dei brani più celebri di artisti come Jobim, Chick Corea, Django Reinhardt e Gershwin. Il programma prevede anche pezzi noti come “Libertango” e “O que serà”, a cui si aggiungono composizioni originali che riflettono la sua eclettica visione artistica.

“Un’orchestra a sei corde” è molto più di un semplice concerto: rappresenta una sfida artistica in cui Buzzurro dimostra la sua impeccabile tecnica, passando con disinvoltura dal jazz alla musica brasiliana, fino al flamenco e alle tradizioni siciliane. Le suggestive atmosfere della chiesa di Santa Maria Alemanna contribuiranno a rendere questo evento ancora più coinvolgente, mentre Buzzurro, come una “one man band”, trasporterà il pubblico in un’esperienza sonora unica e immersiva. Con il solo ausilio della sua chitarra, sarà in grado di evocare le emozioni e la potenza di un’intera orchestra, regalando agli spettatori un viaggio musicale ricco di magia e intensità.

