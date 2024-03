Chirurgia senza età: successo a Palermo su paziente di 107 anni

Un intervento chirurgico che ha suscitato meraviglia è stato eseguito a Palermo su un uomo di 107 anni, il cui desiderio era liberarsi da un carcinoma. Il paziente si è rivolto al professore Bartolo Corradino, preoccupato per la salute della moglie e desideroso di non avere ostacoli nel suo cammino. Questo intervento non è stato il primo del genere per il chirurgo, che aveva precedentemente operato con successo una donna di 101 anni con un carcinoma alla ghiandola sottomandibolare.

Il professore Corradino ha sottolineato che gli anziani pazienti, dopo l’intervento, possono continuare la loro vita senza bisogno di assistenza, diventando un peso per i familiari. Ha enfatizzato che l’età avanzata non è una controindicazione per tali procedure chirurgiche, affermando che i centenari sono “preziosi cristalli”.

L’esito positivo di questa operazione non solo ha sottolineato l’importanza di proteggere la salute degli anziani, ma ha anche evidenziato la resilienza e la forza dell’amore. Dopo l’intervento, il pensiero primario del paziente è stato tornare dalla moglie, dimostrando che l’amore autentico non conosce età.

