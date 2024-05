Controlli Autovelox e Scout a Messina fino all’11 maggio, dove sono

La Polizia municipale ha avviato una serie di controlli per garantire la sicurezza stradale e il rispetto del Codice della Strada. I servizi, iniziati oggi e in corso fino a sabato 11 maggio, comprendono l’utilizzo di autovelox e del dispositivo “scout” per monitorare la velocità e le violazioni relative alla sosta.

I controlli con autovelox si concentreranno su arterie principali come la Strada Statale 114 a Giampilieri, la Strada Statale 113 a Mortelle, Spartà, San Saba, Rodia e Casabianca, il viale Boccetta e altre vie importanti come Consolare Pompea, Garibaldi, Padre Ruggeri e Maregrosso/Franza.

Il dispositivo “scout” sarà attivo lungo la Strada Statale 114, via Marco Polo, viale S. Martino, via Industriale, via La Farina, piazza Duomo, viale della Libertà, viale Boccetta, corso Garibaldi, via T. Cannizzaro e piazza della Repubblica.

La Polizia municipale ribadisce l’importanza del rispetto dei limiti di velocità e delle regole sulla sosta, sottolineando che l’eccesso di velocità è una delle principali cause di incidenti stradali e che le violazioni della sosta possono compromettere la sicurezza stradale e creare disagi alla circolazione.

