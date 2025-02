Il ruolo del microbiota nella salute, convegni scientifici a Gliaca e Brolo

Due eventi scientifici di rilievo si svolgeranno il 21 e 22 febbraio a Gliaca di Piraino e Brolo, focalizzandosi sul microbiota e il suo ruolo nella salute psicofisica. Le conferenze, organizzate da Marcello Romeo, docente al Master in Nutrimicrobiomica Clinica presso l’Università del Salento e Direttore Scientifico del Gruppo di Ricerca in Microbiomica della Società Italiana di Biologia Sperimentale, rappresentano un’importante occasione di aggiornamento per professionisti sanitari e studiosi del settore.

L’obiettivo degli incontri è approfondire le recenti scoperte sulla microbiomica, con particolare attenzione all’interconnessione tra microbiota intestinale e benessere mentale, nonché all’impatto della flora batterica su patologie metaboliche e autoimmuni. Attraverso il confronto tra esperti, verranno esaminati i meccanismi che regolano l’equilibrio del microbiota, evidenziando le implicazioni cliniche e le possibili strategie terapeutiche basate sulla sua modulazione.

Il concetto di olobioma umano, che include il microbiota come elemento essenziale per il mantenimento della salute, sarà al centro delle discussioni. L’incontro offrirà una prospettiva moderna sull’ecologia del microbiota, promuovendo la traduzione delle più recenti scoperte scientifiche in applicazioni pratiche per la medicina e la clinica.

L’iniziativa si propone di creare un collegamento diretto tra ricerca e pratica clinica, offrendo ai professionisti un’opportunità di formazione e aggiornamento sulle nuove prospettive terapeutiche. La partecipazione è aperta alla comunità scientifica e agli operatori sanitari, interessati ad approfondire un ambito di crescente rilevanza nella medicina moderna.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁