Sparatoria nel centro di Messina, due arresti tra cui un minorenne

Nella città di Messina, un episodio di violenza è avvenuto nel centro urbano con spari che hanno causato il ferimento di un giovane. La Polizia di Stato ha annunciato di aver messo sotto fermo due residenti di Messina, accusati di tentato omicidio, detenzione e porto illegale di armi in luogo pubblico.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno rapidamente individuato e arrestato i presunti responsabili del grave episodio avvenuto nelle vicinanze di piazza Duomo, una zona popolare tra i giovani.

L’incidente risale alla notte tra il 18 e il 19 maggio, quando un giovane è stato portato al Policlinico Universitario con ferite da arma da fuoco. La polizia è intervenuta tempestivamente e ha avviato un’indagine approfondita per ricostruire l’accaduto e identificare gli autori degli spari, avvenuti in via Loggia dei Mercanti, dietro il Duomo.

Le telecamere di sicurezza dei locali circostanti hanno fornito preziosi dettagli agli investigatori, consentendo loro di individuare i presunti colpevoli, uno dei quali con precedenti penali.

I sospettati, uno dei quali minorenne, sono stati posti sotto fermo per tentato omicidio, detenzione e porto illegale di arma da fuoco, in attesa della decisione delle autorità giudiziarie.

Il Tribunale di Messina ha disposto la custodia domiciliare per uno degli indagati, mentre il Tribunale per i Minorenni ha ordinato la custodia in carcere per il minore.

