Inaugurato il parcheggio “ex Gasometro” a Messina

Nella mattinata odierna, è stato ufficialmente aperto il parcheggio di interscambio “ex Gasometro” a Messina. Tra i presenti all’inaugurazione figuravano il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello, il direttore generale di ATM Claudio Iozzi, il RUP Salvatore Grillo, il direttore lavori Agostino La Rosa e rappresentanti dell’impresa esecutrice C&C Infrastrutture srl.

Il progetto, del valore di €753.724,32, occupa un’area di circa 8500 mq, con 7100 mq destinati a parcheggio e 1400 mq a verde e marciapiedi. Il parcheggio offre in totale 295 posti auto, inclusi 9 per veicoli elettrici, 9 per persone con disabilità e 3 parcheggi rosa dedicati alle donne in gravidanza o alle famiglie con bambini piccoli.

Dotato di un sistema di gestione automatizzato dei flussi e delle tariffe, il parcheggio dispone di due casse, una per pagamenti in contanti o elettronici e un’altra esclusivamente per carte di credito. Due uscite permettono l’accesso dal viale della Libertà e dal viale Giostra, garantendo una distribuzione ottimale del traffico.

La sicurezza è garantita da un sistema di videosorveglianza attivo 24 ore su 24, con telecamere fisse, dome e multisensor che coprono l’intera area di parcheggio.

Il sindaco Basile ha sottolineato l’importanza di questa struttura all’avanguardia, in linea con gli standard moderni di mobilità. Il vicesindaco Mondello ha ribadito l’importanza di migliorare la vivibilità della città attraverso progetti innovativi e la collaborazione dei cittadini.

