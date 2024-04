Celebrazione e integrazione: Capodanno srilankese a Messina

Una celebrazione di integrazione e tradizione ha illuminato Messina con il Capodanno dello Sri Lanka. Nella vivace cornice del Campo d’Atletica Santamaria (EX GIL), la comunità messinese ha accolto con gioia il Capodanno tradizionale dello Sri Lanka per la ventinovesima volta. L’evento, organizzato dall’Anolf Messina in collaborazione con la Cisl di Messina e lo Sri Lanka Cultural Club e con il sostegno del Comune, ha rappresentato un’occasione di festa e inclusione per residenti e cittadini provenienti da città vicine come Catania, Palermo e Reggio Calabria.

Centinaia di partecipanti si sono uniti per prendere parte ai giochi tradizionali, abbracciando la cultura srilankese e rafforzando i legami all’interno della comunità. Dal cricket alle gare di atletica, dalla corsa nei sacchi ai giochi senza frontiere come le sedie musicali e il tiro della fune, l’evento ha offerto un’ampia gamma di attività per grandi e piccini.

Tra i presenti, il sindaco Federico Basile e l’assessore allo Sport, Massimo Finocchiaro, hanno contribuito ad arricchire l’atmosfera festosa, testimoniando l’importanza dell’evento per la coesione sociale e l’integrazione.

Il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, ha sottolineato l’importanza di questa celebrazione come un momento di gioia e integrazione per una comunità straniera ormai radicata nel territorio. Ha descritto la vista di giovani e meno giovani uniti come un messaggio di speranza in un mondo spesso diviso da conflitti.

Il presidente di Anolf Cisl Messina, Yohannes Gebrehiwot, ha aggiunto che eventi come questo sono fondamentali per costruire nuovi modelli di integrazione, promuovendo la diversità e l’armonia all’interno della società.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo