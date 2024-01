Alloggi di transito e sfratti: la realtà di Messina

In una realtà caratterizzata da problematiche alloggiative e il declino economico, emergono questioni urgenti che richiedono attenzione. Alloggi di transito abitati da residenti da anni, l’approccio di forza in via Padova, e l’incapacità di un’anziana di rientrare a casa. Questi sono solo alcuni esempi dei disagi che affliggono la città.

Questi non sono semplici problemi temporanei, ma piuttosto sfide strutturali che richiedono un approccio collettivo. C’è un disperato bisogno di un fronte comune tra forze politiche e sindacali, con l’obiettivo di trovare soluzioni innovative.

La situazione è resa ancora più preoccupante dal fatto che oltre quattromila persone nella città e nella provincia hanno perso il reddito di cittadinanza. Questo dato è esplosivo e mette in luce la gravità del problema economico. In aggiunta, secondo il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari, ci sono circa ventimila case vuote in città, mentre migliaia di famiglie, almeno tremila, sono in cerca disperata di alloggio.

La società si trova di fronte a una divisione: da una parte, una minoranza di individui prepotenti; dall’altra, una maggioranza che affronta emergenze quotidiane. Queste non sono questioni da trascurare, ma sfide da affrontare con determinazione. – Nella foto una famiglia dell’alloggio di transito a Bisconte.

