Tangenziale Messina: apre il bypass Baglio e cambia la viabilità

La tangenziale di Messina si prepara ad un importante cambiamento della viabilità. Il bypass Baglio aprirà infatti i battenti il prossimo 5 maggio, come annunciato dal Comitato Operativo per la Viabilità, riunitosi in Prefettura.

Ci saranno alcune modifiche alla circolazione: per chi arriva da Villafranca e quindi dalla direzione Palermo, l’uscita di Giostra non sarà più obbligatoria. Tuttavia, in una prima fase che durerà circa due settimane, chi deve uscire a Giostra e a Boccetta dovrà continuare ad utilizzare l’uscita di Giostra, mentre gli altri potranno invece percorrere il nuovo bypass Baglio che consente di rimanere in tangenziale e proseguire verso Messina Centro e oltre.

Dopo questa fase di transizione, necessaria per realizzare un piccolo bypass prima dell’uscita di Boccetta, l’uscita di Giostra per chi viene da Villafranca verrà definitivamente chiusa. La prima disponibile sarà quella di Boccetta.

La società Toto Costruzioni prevede di completare i lavori entro sei mesi dall’apertura del bypass Baglio, con l’apertura della seconda carreggiata del viadotto Ritiro. Così, entro fine novembre, la circolazione nella tangenziale di Messina dovrebbe essere fluida e senza più interruzioni.

