Convegno a Piraino: focus su pazienti con demenza

Sabato 5 ottobre, presso l’Hotel Resort Spa “Riviera del Sole” a Gliaca di Piraino, si è svolto il terzo convegno organizzato dall’Associazione Semplice…MENTE Insieme Odv di Brolo. Il tema dell’evento di quest’anno ha riguardato la gestione e il sostegno ai pazienti affetti da demenza e alle loro famiglie, con un focus sulla presa in carico del malato. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio gratuito dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, della Rete Civica della Salute, dell’Associazione Regionale dei Riferimenti Civici della Sussidiarietà, dell’Asp di Messina, dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Messina, e dell’Hotel Resort Spa “Riviera del Sole”.

L’evento ha preso avvio con l’introduzione di Marisa Briguglio, presidente dell’associazione e moderatrice dell’incontro, che ha accolto i numerosi relatori intervenuti. Tra gli esperti presenti, il Prof. Giorgio Basile, responsabile dell’UOSD Geriatria del Policlinico “G. Martino” di Messina, ha discusso diagnosi e terapie per Alzheimer e altre forme di demenza. La dottoressa Marinella Ruggeri, neurologa e psicoterapeuta, ha invece trattato l’importanza della diagnosi precoce e del percorso riabilitativo.

Il dottor Roberto Micciulla, neuropsicologo e psicoterapeuta, ha analizzato il concetto di riserva cerebrale e cognitiva nelle malattie neurodegenerative. Il dottor Carmelo Scafidi, ortottista, ha illustrato come l’allenamento visivo possa contribuire a rallentare il declino cognitivo. La dottoressa Marilena Foti, vicepresidente dell’associazione, ha posto l’accento sull’importanza di prendersi cura non solo del paziente, ma anche della famiglia che lo assiste.

Fondata ufficialmente nell’ottobre 2020, l’Associazione Semplice…MENTE Insieme Odv promuove la prevenzione e la riabilitazione cognitiva per contrastare l’invecchiamento e l’isolamento sociale, in particolare tra gli anziani affetti da patologie neurodegenerative. L’associazione mira anche a sostenere i caregiver attraverso la tutela dei diritti dei malati e il lavoro di equipe.

Al termine del convegno, Marisa Briguglio ha espresso la sua soddisfazione, sottolineando come “si siano poste le basi per un lavoro sinergico tra le varie figure professionali del territorio”. La dottoressa Marilena Foti ha aggiunto: “Facendo rete nessuno resta solo, e ci sono le basi per estendere le attività dell’associazione anche ad altri comuni del comprensorio”.

