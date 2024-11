Giuseppe Ingemi muore in un tragico incidente stradale a Messina

Un grave incidente stradale ha scosso la città di Messina nella serata di ieri. Giuseppe Ingemi, un uomo di 55 anni, ha perso la vita in seguito a uno schianto avvenuto in via Garibaldi, nei pressi della Prefettura. L’uomo, in sella alla sua Harley Davidson Sportster, avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo, finendo contro un palo della luce. Il violento impatto si è rivelato fatale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato intorno alle 21:30, mentre il motociclista si dirigeva verso il centro cittadino. Non risultano coinvolti altri veicoli. Alcuni passanti, accorsi immediatamente, hanno allertato i soccorsi. Un autista dell’Atm ha tentato disperatamente di rianimare Ingemi utilizzando il defibrillatore presente sull’autobus, ma i suoi sforzi sono stati vani. Anche l’intervento successivo dei sanitari del 118 non ha potuto evitare il tragico epilogo.

La scena è apparsa subito drammatica, con il corpo del motociclista sbalzato violentemente dalla sella a seguito dell’impatto. La Polizia Municipale è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e accertare le cause del sinistro. Gli agenti hanno lavorato fino a tarda sera per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La moto, sottoposta a sequestro, sarà oggetto di ulteriori accertamenti tecnici. Il corpo di Giuseppe Ingemi è stato trasferito nella camera mortuaria del Policlinico di Messina, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali ulteriori esami.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁