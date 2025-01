Don Orazio Tornabene guida l’iniziativa di alfabetizzazione digitale

Un’iniziativa della diocesi di Acireale mira a ridurre l’analfabetismo digitale tra adulti e anziani nei comuni di Acireale, Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio e Valverde. Il progetto, sostenuto dalla pastorale sociale e del lavoro della diocesi, è coordinato da don Orazio Tornabene e vede la collaborazione con il GAL “Terre di Aci”. L’obiettivo principale è potenziare la figura del facilitatore digitale per tutto il corrente anno, offrendo assistenza nell’utilizzo di strumenti digitali come SPID, PEC, firme elettroniche e posta elettronica.

Don Orazio Tornabene ha dichiarato: “L’obiettivo di queste iniziative è quello di riportare la parrocchia al suo ruolo centrale nella vita dei fedeli, rafforzandola nel suo compito sociale di mediazione, confronto e supporto nella risoluzione dei problemi dell’uomo contemporaneo. Grazie ai facilitatori sarà possibile supportare coloro che hanno meno competenze relative al mondo digitale, aiutandone l’autonomia”.

I facilitatori digitali, figure qualificate e professionali, avranno il compito di guidare i cittadini nello svolgimento di operazioni digitali quotidiane come l’invio di email, l’utilizzo di strumenti di prenotazione e comunicazione online, e la ricerca di informazioni di interesse. In un contesto sempre più digitalizzato, l’accesso ai servizi online come quelli dell’INPS, l’app IO per i servizi pubblici, l’Ufficio Anagrafe e il Fascicolo Sanitario Elettronico è divenuto essenziale.

“Questo servizio rappresenta un’opportunità per noi singole persone e soprattutto per le nostre comunità. In questo modo, tutti possiamo essere accompagnati all’incontro con le nuove tecnologie”, ha concluso don Tornabene, sottolineando l’importanza dell’inclusione digitale come strumento di autonomia e partecipazione attiva nella società contemporanea.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁