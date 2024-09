Giambona: “Sei milioni non risolvono il caro voli siciliano”

Il vicepresidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico, Mario Giambona, ha sollevato critiche nei confronti della manovra finanziaria di assestamento di bilancio proposta dal governo regionale guidato da Renato Schifani, riguardante la questione del “caro voli” in Sicilia. Giambona ha dichiarato che i sei milioni di euro ipotizzati dalla giunta regionale per far fronte all’aumento dei costi dei voli non sono sufficienti a rispondere alle esigenze dei cittadini siciliani. “Purtroppo la maggioranza di governo continua a non occuparsi dei bisogni della nostra regione e questo risulta essere oramai sotto gli occhi di tutti”, ha affermato il vicepresidente del gruppo PD.

La questione è emersa in seguito a una polemica a distanza tra Schifani e il Codacons, associazione che rappresenta i consumatori, che ha sollevato preoccupazioni sugli elevati costi dei voli da e per la Sicilia. Giambona ha sottolineato come, a distanza di due anni, “il tempo degli slogan politici è finito e la realtà è chiara a tutti”. Ha quindi evidenziato la necessità di trovare soluzioni concrete per tutelare i cittadini, in particolare lavoratori e studenti fuori sede.

Tra le proposte avanzate dal Partito Democratico vi è un incremento immediato delle risorse per contrastare l’aumento ingiustificato dei prezzi dei voli, insieme a un invito rivolto al governo regionale a dialogare con le compagnie aeree operanti negli aeroporti siciliani per raggiungere accordi vantaggiosi per i passeggeri.

