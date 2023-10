Incendi, Leanza: preoccupazione per la zona tirrenica del messinese

L’onorevole Calogero Leanza, rappresentante del Partito Democratico nel Parlamento Regionale, ha recentemente inviato una lettera al Presidente della Regione, Renato Schifani, esprimendo seria preoccupazione per la serie di incendi devastanti che hanno colpito la zona tirrenica del Messinese. In particolare, la sua preoccupazione si è concentrata sul comune di Villafranca Tirrena, dove venti di scirocco hanno alimentato le fiamme, mettendo a repentaglio la sicurezza della popolazione locale e costringendo temporaneamente alla chiusura dell’autostrada tra Milazzo e Villafranca. Questi incendi hanno inoltre interessato altre aree, tra cui San Fratello e Tripi.

Leanza ha sottolineato la gravità della situazione, notando che questa emergenza rappresenta un ulteriore colpo per la Sicilia, che ha già affrontato devastanti catastrofi naturali nei mesi precedenti. Ha sottolineato la necessità di adottare immediatamente misure per limitare i danni all’ambiente, alle proprietà e alla vita umana. Ha sottolineato che le comunità di Villafranca Tirrena, San Fratello e Tripi sono a rischio a causa delle fiamme e che la sicurezza delle persone è la massima priorità.

Nella sua lettera, l’onorevole Leanza ha sollecitato un intervento tempestivo e coordinato delle forze di soccorso, invitando a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per affrontare questa nuova emergenza. Ha proposto di rafforzare il Corpo Forestale, il Corpo Antincendio e potenziare la presenza dei Vigili del Fuoco, come discusso precedentemente durante una sessione dell’Assemblea Regionale Siciliana il 18 ottobre.

Inoltre, Leanza ha chiesto il coinvolgimento delle risorse regionali e nazionali per affrontare questa crisi in modo determinato e solidale. Ha sottolineato l’importanza di proteggere le famiglie, le abitazioni e le attività commerciali colpite dagli incendi. Ha anche insistito sulla necessità di attivare rapidamente un piano di ristoro equo per coloro che subiranno danni, dimostrando un impegno a supportare attivamente l’emergenza e a collaborare con le autorità per trovare soluzioni efficaci.

In chiusura, l’onorevole Calogero Leanza ha ribadito la sua disponibilità a contribuire attivamente e collaborare per superare questa emergenza, richiamando lo spirito di cooperazione tra il Governo e l’Assemblea Regionale Siciliana, auspicato dal Presidente Schifani durante la recente sessione a Sala d’Ercole.

© Riproduzione riservata.