Marano: Governo inefficace nella gestione del Caro Voli

Nella gestione del problema del caro voli, il governo di centro destra ha subito un ennesimo insuccesso, secondo quanto afferma Jose Marano, vice presidente Cinquestelle della IV commissione dell’Ars. Ambiente, Territorio e Mobilità. Marano sostiene che la recente retromarcia di Roma sul tetto ai prezzi rappresenti un segno di incapacità da parte del governo.

Dopo un anno di promesse vuote sul caro voli, il presidente Schifani sembra essere tornato al punto di partenza. Dopo un incontro con l’ad di Ryanair, ha annunciato l’idea di formare un tavolo tecnico, che secondo Marano è essenzialmente “il nulla assoluto”. Questa mossa suggerisce che il governo non ha trovato soluzioni concrete al problema e sta brancolando nel buio.

Nel frattempo, il periodo natalizio si avvicina, e i siciliani temono un nuovo aumento dei prezzi dei voli che potrebbe impedire loro di trascorrere le festività con le loro famiglie sull’isola.

Marano critica anche il decreto del ministro Urso, che, secondo lui, non ha convinto appieno. Ha sottolineato che l’osservatorio creato dal governo si è riunito solo due volte e non ha prodotto risultati concreti.

La deputata Marano suggerisce che Schifani dovrebbe invece collaborare con il Parlamento e rispondere alle richieste di presenza in aula, anziché imboccare una strada senza uscita dopo l’altra. Inoltre, sollecita il presidente della Regione e l’assessore Aricò ad accettare la sua richiesta di audizione in commissione, che è stata in attesa da mesi.

