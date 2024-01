Autostrade Siciliane: chiusura temporanea tra Brolo e Patti 

Autostrade Siciliane ha annunciato la chiusura temporanea di tratti della A20 ME-PA in Sicilia. Dal 9 gennaio al 18 gennaio 2024, dalle ore 21:00 alle 06:00, il tratto tra Brolo (km 84+135) e Patti (km 66+600) in direzione Messina sarà chiuso. Sarà necessaria l’uscita obbligatoria da Brolo con il rientro a Patti per i veicoli diretti a Messina.

Dal 19 gennaio al 26 gennaio 2024, sempre nelle ore notturne, il tratto tra Patti e Brolo in direzione Palermo sarà chiuso, con uscita obbligatoria a Patti e rientro a Brolo per i veicoli da Messina a Palermo. Si ricorda che i mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate sono vietati lungo la S.S. 113, la strada alternativa, conformemente all’ordinanza n.121/2021 emessa da ANAS.

© Riproduzione riservata.