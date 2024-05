Tragedia familiare a Palermo: donna uccide il marito e si suicida

Un dramma familiare è accaduto a Palermo in via Notarbartolo 49, con un tragico epilogo che ha lasciato due persone morte. Una donna, identificata come agente della Polizia Municipale, ha sparato al marito, un commercialista, prima di togliersi la vita. La tragica scoperta è stata fatta nel loro appartamento, dove i corpi sono stati trovati senza vita nella cucina.

Secondo le autorità, si tratta di un omicidio-suicidio, con la donna che si è suicidata dopo aver sparato al marito. La figlia della coppia è stata quella a lanciare l’allarme, non riuscendo a contattare i genitori.

L’appartamento, al momento del ritrovamento, non mostrava segni di disordine, suggerendo che l’evento tragico sia avvenuto senza alcun segno premonitore. Il medico legale è stato chiamato per determinare l’orario esatto del decesso. Le vittime sono stati identificate come un’agente della Polizia Municipale di 62 anni Laura Lupo e il marito Pietro Delia, ex commercialista di 66 anni.

La coppia, oltre alla figlia che ha lanciato l’allarme, ha un altro figlio che al momento del tragico evento si trovava fuori città per lavoro. La donna, impiegata negli uffici del giudice di Pace, e l’uomo, commercialista che collaborava anche con una banca, rappresentavano una coppia apparentemente stabile, il cui gesto estremo ha lasciato la comunità sgomenta.

