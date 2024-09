Direttori sanitari: nuove regole per il raggiungimento degli obiettivi

Nel contesto della riorganizzazione della sanità regionale, è stato introdotto un nuovo parametro di valutazione per i direttori sanitari e amministrativi delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Secondo una comunicazione ufficiale dell’assessore alla Salute, Giovanna Volo, i contratti di lavoro per tali figure prevederanno la decadenza automatica dall’incarico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. Questo provvedimento, che già si applica ai direttori generali, mira a garantire maggiore responsabilità e coerenza nella gestione dei servizi sanitari.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha sollecitato l’implementazione di questa misura, sottolineando l’importanza di un allineamento degli obiettivi tra le diverse figure direttive. Secondo l’assessore Volo, tale disposizione stabilisce una forma di corresponsabilità tra la direzione generale, sanitaria e amministrativa. In particolare, gli obiettivi di abbattimento delle liste d’attesa e di miglioramento della qualità dei servizi dovranno essere condivisi e perseguiti congiuntamente da tutti i livelli direttivi.

“Stabiliamo così una forma di corresponsabilità nella direzione generale, sanitaria e amministrativa, nel perseguire e raggiungere gli obiettivi generali, di salute e di funzionamento dei servizi,” ha dichiarato Volo.

I direttori generali, al momento della stipula dei contratti individuali, saranno tenuti a trasferire gli stessi obiettivi ai direttori amministrativi e sanitari, assicurando così una coerente applicazione delle strategie e dei target definiti per il miglioramento dell’efficienza del sistema sanitario regionale.

