Sanità, Leanza: “Alle Isole Eolie è vietato ammalarsi”

Lenza: alle Isole Eolie è vietato ammalarsi, il governo intervenga per garantire livelli essenziali di assistenza.

Il degrado del sistema sanitario nelle Isole Eolie: l’appello di Calogero Leanza alla Regione Il sistema sanitario nelle Isole Eolie è al collasso. Lo denuncia Calogero Leanza, parlamentare regionale del Partito Democratico, sottolineando le carenze organizzative che rendono difficile garantire il diritto alla salute ai cittadini dell’arcipelago. L’unico presidio ospedaliero a Lipari è sottodimensionato, mentre le isole più piccole dispongono solo di un presidio di guardia medica con medico reperibile solo dopo un certo orario. In caso di avverse condizioni meteorologiche, l’elisoccorso non può arrivare, impedendo la cura dei casi più gravi.

Leanza chiede, quindi, alla Regione di intervenire per garantire i livelli essenziali di assistenza, prevedendo la possibilità di presidi sanitari dislocati in grado di trattare le emergenze. Il parlamentare ha già richiesto un’audizione sul tema e chiede all’assessore di rispondere con urgenza e di chiarire come intenda intervenire per superare le criticità.

© Riproduzione riservata.