PD Sicilia e le critiche di Barbagallo: “Peggiore finanziaria di sempre”

Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito Democratico in Sicilia, ha criticato duramente la recente manovra finanziaria approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana (Ars). Secondo Barbagallo, la gestione delle risorse pubbliche da parte del centrodestra rispecchia un modello orientato alla costruzione del consenso politico, descritto come “il peggiore di sempre”. In un intervento formale, ha dichiarato che l’attuale maggioranza “parcellizza la spesa pubblica per soddisfare le richieste dei singoli deputati”, una pratica che Barbagallo ritiene sintomatica di una campagna per acquisire consensi tramite promesse di finanziamenti e contributi personalizzati.

Barbagallo ha inoltre evidenziato come il grave tasso di povertà in Sicilia e il basso posizionamento delle città siciliane nelle classifiche sulla qualità della vita avrebbero richiesto maggiore attenzione nella gestione delle risorse pubbliche. Ha annunciato l’intenzione del Pd di intraprendere azioni per denunciare presunte distorsioni nelle procedure e sprechi di denaro pubblico.

Nel corso del dibattito in aula, il Pd ha svolto un ruolo attivo, impedendo la creazione di una nuova agenzia regionale per attrarre investimenti, che Barbagallo ha definito un possibile “carrozzone regionale”. Sono stati introdotti un fondo per ridurre gli interessi sui crediti al consumo per le famiglie con ISEE inferiore a 30 mila euro e uno da 10 milioni per i comuni in dissesto o predissesto.

Tra i successi del Pd, Barbagallo ha ricordato il finanziamento di 18 milioni di euro per il trasporto scolastico e i ricoveri psichiatrici, l’istituzione di un fondo di 5 milioni per la progettazione destinato ai comuni e l’aumento dei fondi per il supporto all’autismo. Ha concluso ribadendo l’impegno del partito a proporre un’alternativa al centrodestra, basata su una gestione più equa e trasparente delle risorse pubbliche.

