Approvato il decreto legge per il Ponte sullo Stretto di Messina

Un passo avanti verso il Ponte sullo Stretto di Messina: approvazione dal Senato.

La decisione favorevole arriva anche dal Senato, con 103 voti a favore, 49 contrari e tre astenuti, dopo l’approvazione della Camera la scorsa settimana. Il decreto legge riguarda il riavvio della procedura per la costruzione del ponte e la definizione dell’assetto della società Stretto di Messina spa.

Il progetto definitivo è stato approvato nel luglio 2011 dalla Stretto di Messina spa, con la partecipazione di Anas (82%), Rfi (13%) e le regioni Siciliana e Calabria (2,5% ciascuna), insieme a Parsons Transportation Group Inc e Rina Check srl.

Tuttavia, nonostante il progresso, il progetto non è ancora definitivo e richiede ulteriori pareri, come quello ambientale del Ministero della Transizione Ecologica. La Commissione Tecnica Via/Vas ha segnalato la necessità di ulteriori approfondimenti e chiarimenti. È inoltre necessaria la conclusione della conferenza di servizi al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili e l’approvazione del Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) per la parte economica.

Nonostante le sfide da affrontare, l’approvazione del decreto legge rappresenta un passo avanti verso la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, tuttavia, resta ancora un percorso complesso da completare per garantire la conformità alle normative nazionali ed europee attuali.

