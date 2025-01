De Luca M5S: “Sanità siciliana al collasso, Schifani agisca”

Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, ha espresso preoccupazione per le ripercussioni del nuovo tariffario sanitario approvato a livello nazionale. Secondo De Luca, l’adozione del tariffario ha già provocato tensioni nel settore privato convenzionato, aggravando una situazione critica caratterizzata da liste d’attesa che rischiano di diventare insostenibili. “Con l’entrata in vigore del nuovo tariffario sanitario deciso da Roma e la conseguente agitazione del settore privato convenzionato, le già lunghissime liste d’attesa ora rischiano di diventare eterne”, ha dichiarato. Ha poi criticato il governo regionale guidato da Renato Schifani, invitandolo ad adottare misure concrete: “Altro che azzeramento tanto strombazzato da Schifani, ma nemmeno avvistato in lontananza: qui si rischia l’esplosione. Il governo regionale intervenga e lo faccia subito. Con le chiacchiere, purtroppo, non si cura nessuno.”

De Luca ha inoltre descritto la crisi sanitaria come il risultato di anni di politiche inefficaci che hanno favorito la lottizzazione anziché il miglioramento dell’efficienza del sistema sanitario. Ha definito i recenti problemi nei reparti ospedalieri e nei pronto soccorso come “la punta di un iceberg enorme, di cui le infinite liste d’attesa costituiscono una buona parte”. L’esponente del M5S ha accusato Schifani di mancare di visione strategica e di utilizzare il tempo per attribuire colpe a dirigenti da lui stesso nominati, invece di concentrarsi su interventi utili.

Tra le soluzioni suggerite, De Luca ha chiesto un dialogo con Roma per allentare i vincoli del piano di rientro sanitario del 2007. Questo permetterebbe di aumentare i rimborsi per il settore convenzionato, oggi costretto a operare con tariffe che non coprono i costi. Ha infine criticato l’allocazione di risorse verso progetti come il ponte sullo Stretto e gli inceneritori, considerati inutili e superati, evidenziando che “la priorità di un governo dovrebbe essere la salute del cittadino”.

