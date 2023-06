Isole eolie, nuovo collegamento veloce tra Punta Raisi, Cefalù e Milazzo

L’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità annuncia un collegamento ferroviario veloce da Punta Raisi a Cefalù e Milazzo, insieme all’ammodernamento della flotta per le Eolie. L’obiettivo è garantire continuità territoriale e abbassare i costi dei trasporti. Durante il Marefestival Premio Troisi, esperti e rappresentanti discutono i progetti e le necessità del trasporto verso le isole minori.

In un incontro dedicato al trasporto e all’insularità tenutosi a Salina durante il Marefestival Premio Troisi, l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Aricò, ha annunciato importanti sviluppi per migliorare il trasporto verso le isole minori della regione.

L’obiettivo principale è la creazione di un nuovo collegamento ferroviario veloce che connetterà Punta Raisi, Cefalù e Milazzo. Questo nuovo servizio consentirà un trasporto rapido e efficiente per i passeggeri che atterrano a Punta Raisi e desiderano raggiungere le destinazioni costiere e le isole circostanti. Inoltre, è prevista l’ammodernamento della flotta per le Eolie con la costruzione di una nuova nave, che sarà di proprietà della Regione e pronta entro due anni e mezzo.

Durante l’incontro, sono intervenuti esperti e rappresentanti del settore, tra cui la deputata Eliana Longi, la disability e diversity manager di Caronte & Tourist, Piera Calderone, il vicesindaco di Malfa, Giuseppe Siracusano, e il segretario provinciale di Confartigianato Imprese Messina, Francesco Giancola. I partecipanti hanno discusso le questioni legate alla rete ferroviaria, alla realizzazione del Ponte sullo Stretto e alla necessità di rendere accessibili le isole minori non solo per il turismo, ma anche per il trasporto merci.

L’assessore Aricò ha evidenziato l’importanza di un sistema integrato che riduca i costi dei trasporti e agevoli i residenti e i lavoratori nelle isole. Inoltre, si è focalizzato sull’efficienza delle coincidenze tra aliscafi e Frecciarossa nello Stretto di Messina, al fine di migliorare i tempi di viaggio e garantire un servizio più efficiente per i passeggeri.

L’incontro ha offerto l’opportunità di visitare il porto di Malfa, dove sono in corso lavori di potenziamento finanziati per 20 milioni di euro.

È stata anche esplorata la questione della disabilità nel contesto del trasporto marittimo. La disability e diversity manager di Caronte & Tourist, Piera Calderone, ha sottolineato l’importante trend di crescita dei flussi turistici verso le Eolie e ha annunciato il piano di costruzione di nuove navi avanzate tecnologicamente e sostenibili, progettate per garantire un trasporto ottimale alle isole. In particolare, la nuova nave “Nerea” sarà presto operativa con un sistema di propulsione e una tecnologia che agevolano le manovre nei porti dell’arcipelago.

Durante l’incontro, si è anche affrontata la questione dell’efficienza delle coincidenze aliscafi-Frecciarossa per il percorso verso Roma. Attualmente, nonostante il treno copra il tragitto in meno di 5 ore, si deve aspettare a Villa San Giovanni per l’arrivo dell’aliscafo, senza neppure una sala d’attesa adeguata. L’on. Longi ha assicurato il suo interessamento riguardo a questi temi, sottolineando che non si può accettare una condizione di disagio per i passeggeri in attesa del Ponte sullo Stretto.

L’incontro ha evidenziato l’impegno delle istituzioni nel migliorare i servizi di trasporto verso le isole minori, garantendo continuità territoriale, accessibilità e efficienza. L’obiettivo è fornire soluzioni integrate che soddisfino le esigenze dei residenti, dei lavoratori e dei turisti, contribuendo al progresso e allo sviluppo delle isole siciliane.

