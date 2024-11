Controllli stradali, sanzioni e denunce dei Carabinieri a Patti

I Carabinieri della Compagnia di Patti hanno intensificato i controlli sul territorio, organizzando specifici servizi mirati a contrastare varie forme di reato, con particolare attenzione ai delitti di tipo predatorio, ai reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti e alle violazioni del Codice della Strada.

Durante le operazioni, che hanno incluso posti di blocco anche nelle ore notturne, sono stati sottoposti a verifica oltre 50 veicoli e più di 80 persone. Sono state emesse numerose contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada, alcune delle quali riguardanti condotte di guida che mettono a rischio la sicurezza sia dei pedoni sia degli altri automobilisti.

A seguito di tali controlli, i Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Patti, sotto la direzione del Procuratore Angelo Cavallo, due individui: un uomo di 58 anni è stato deferito per guida in stato di ebbrezza, mentre un 38enne è stato segnalato per guida sotto l’influenza di alcol e in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito delle attività di contrasto al consumo di droghe, inoltre, è stato segnalato alla Prefettura di Messina un soggetto trovato in possesso di marijuana destinata all’uso personale. La sostanza è stata immediatamente sequestrata e inviata ai laboratori dei Carabinieri del R.I.S. per le necessarie analisi.

