La ricetta cartacea va in pensione: approvato il decreto semplificazioni

La ricetta cartacea va in pensione con l’approvazione del Decreto Semplificazioni da parte del Consiglio dei Ministri. Secondo Aidr, l’adozione della ricetta elettronica rappresenta un passo importante verso la completa digitalizzazione dei servizi sanitari. Il Sottosegretario Gemmato sottolinea che il governo interviene nel settore sanitario per proteggere la salute e semplificare la vita dei cittadini, rendendo il servizio farmaceutico ancora più efficiente ed accessibile.

Durante la pandemia, la ricetta elettronica è stata il sistema più utilizzato per la prescrizione di farmaci e visite mediche, e ora diventa definitiva. I pazienti potranno ricevere la ricetta tramite email o sullo smartphone, eliminando la necessità di fare file d’attesa negli studi medici. Il nuovo sistema, introdotto circa dieci anni fa, ha registrato una forte accelerazione durante l’emergenza Covid, estendendo la sua applicazione anche alla prescrizione di medicinali di base e a pagamento.

Secondo il responsabile dell’Osservatorio Sanità Digitale della Fondazione Aidr, la ricetta elettronica diventa definitiva e viene estesa alla prescrizione dei farmaci per i malati cronici. La ricetta avrà una validità di un anno e consentirà una scorta di farmaci per 30 giorni. Ciò comporterà numerosi vantaggi, sia per i pazienti che eviteranno di recarsi fisicamente negli studi medici, sia per gli operatori sanitari in termini di ottimizzazione dei tempi e adeguatezza delle cure. La prescrizione digitale permetterà ai pazienti di utilizzare la ricetta in tutto il territorio italiano, riducendo l’uso di carta.

La digitalizzazione nel settore sanitario migliora i servizi, offrendo vantaggi in termini di adeguatezza delle cure ed efficienza delle prestazioni. Secondo il Presidente della Fondazione Aidr, Mauro Nicastri, l’approccio del Ministero della Salute rappresenta un’ottima opportunità per l’implementazione dei sistemi digitali nel settore. Aidr continuerà a sostenere i cittadini in questa transizione.

