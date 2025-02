4 febbraio 2004 nasce Facebook, la piattaforma che ha cambiato il web

ACCADDE OGGI – Il 4 febbraio 2004 segna una svolta nella storia della tecnologia con la nascita di Facebook, la piattaforma che ha ridefinito il concetto di social network. Creata da Mark Zuckerberg insieme ai suoi compagni di università Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, Facebook ha avuto origine nelle stanze del dormitorio di Harvard con l’obiettivo di connettere gli studenti dell’ateneo.

Inizialmente noto come “TheFacebook”, il progetto riscosse un successo immediato, spingendo il team a espandere l’accesso ad altre università e, successivamente, al pubblico globale. Nel giro di pochi anni, Facebook è diventato il social network dominante, superando concorrenti come MySpace e cambiando radicalmente il modo in cui le persone interagiscono online.

L’impatto di Facebook sulla società è stato enorme, influenzando non solo la comunicazione tra individui, ma anche il marketing, la politica e l’informazione. La piattaforma ha introdotto strumenti innovativi come il News Feed, il pulsante “Mi piace” e i gruppi, consolidando la sua posizione nel panorama digitale.

Oggi, Facebook è parte di Meta Platforms, il colosso tecnologico che controlla anche Instagram, WhatsApp e altre realtà del settore. Con miliardi di utenti attivi, il social network continua a evolversi, mantenendo un ruolo centrale nel mondo digitale.

