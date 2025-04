Identificato il presunto autore dell’omicidio di Sara Campanella

È stato identificato l’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio di Sara Campanella, la giovane di ventidue anni uccisa ieri a Messina in circostanze drammatiche. I Carabinieri del Comando Provinciale hanno eseguito nella notte un decreto di fermo, disposto dalla Procura di Messina, nell’ambito di un’indagine avviata immediatamente dopo il fatto. Le forze dell’ordine hanno agito con tempestività, raccogliendo elementi che hanno portato all’individuazione del sospettato, il cui nome non è stato ancora reso noto pubblicamente.

La Procura peloritana ha annunciato che ulteriori dettagli saranno divulgati nel corso di una conferenza stampa prevista per le ore 11:00 presso il Palazzo di Giustizia di Messina. L’iniziativa risponde alla necessità di garantire una corretta informazione pubblica, nel rispetto del diritto di cronaca tutelato dalla Costituzione, e di chiarire il quadro degli avvenimenti emersi finora, mantenendo tuttavia il necessario riserbo sulla natura degli sviluppi investigativi in corso.

Le autorità giudiziarie hanno sottolineato che l’indagine si trova nella fase preliminare e che, in questa fase, la persona sottoposta a fermo deve essere considerata non colpevole. Come previsto dall’ordinamento, ogni valutazione definitiva sulla responsabilità potrà emergere solo all’esito di un regolare processo, condotto nel rispetto del principio del contraddittorio davanti a un giudice terzo e imparziale.

