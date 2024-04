Germania: Cannabis, entra in vigore la Legge sulla liberalizzazione

di Maria Cristina Miragliotta – È entrata in vigore in Germania la tanto discussa legge sulla cannabis, portando con sé una serie di cambiamenti significativi nel panorama legale e sociale del paese. La nuova normativa, dopo l’approvazione definitiva avvenuta lo scorso 22 marzo, consente l’uso ricreativo della cannabis per i maggiorenni, segnando un momento storico per il paese. Una folla festante si è radunata alla porta di Brandeburgo per celebrare l’entrata in vigore della legge, dando il via a una nuova era per quanto riguarda la regolamentazione della cannabis.

Secondo le disposizioni della nuova legge, i maggiorenni possono ora possedere fino a 25 grammi di cannabis e coltivare fino a tre piante per consumo personale.

Questa liberalizzazione parziale segna un cambiamento significativo nel panorama legale del paese, aprendo la strada a ulteriori sviluppi nella regolamentazione della cannabis. Inoltre, la legge prevede la possibilità di coltivare la cannabis in club non-profit, con un limite massimo di 500 aderenti per ciascun club.

La Germania si sta muovendo verso una maggiore liberalizzazione della cannabis, seguendo l’esempio di altri paesi europei. Questo passo verso la legalizzazione riflette anche il crescente sostegno pubblico per una politica più progressista sulla cannabis. La Germania è già il più grande mercato europeo di cannabis terapeutica da quando il governo ha legalizzato la droga per i pazienti nel 2017. Tuttavia, è importante notare che la nuova legge è il risultato di un processo lungo e complesso, che ha coinvolto un ampio dibattito pubblico e consultazioni con esperti del settore.

Con l’entrata in vigore di questa legge, la Germania si posiziona come uno dei leader europei nella regolamentazione della cannabis, aprendo nuove opportunità per l’industria e la ricerca nel settore. Tuttavia, rimangono ancora molte questioni da affrontare, tra cui la regolamentazione della vendita commerciale e la prevenzione degli abusi.

Sarà interessante osservare come evolverà la situazione nei prossimi mesi e anni.

