Agevolazioni sui voli per i siciliani: abolita la soglia dei 50 euro

Aumentano le agevolazioni per i residenti siciliani sui voli aerei con prezzi inferiori a 50 euro. L’assessorato delle Infrastrutture e dei Trasporti ha esteso il beneficio a chi ha prenotato dopo il 10 novembre e a coloro che viaggeranno con vettori non aderenti all’iniziativa. L’avviso pubblicato oggi abolisce la soglia di prezzo precedentemente stabilita.

Le compagnie Aerotalia, ITA Airways e Wizz Air hanno aderito all’iniziativa, e la Regione sta conducendo colloqui con altri vettori per ulteriori adesioni. Il programma coprirà i collegamenti tra gli aeroporti siciliani e gli scali di Roma e Milano, sia in andata che in ritorno, per i voli dal 1 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024.

Il presidente della Regione Renato Schifani ha dichiarato che questo ampliamento beneficerà delle famiglie in vista delle festività, contribuendo a contenere i costi dei biglietti. Inoltre, l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, ha sottolineato che il budget complessivo dell’iniziativa è ora di circa 33 milioni di euro, con possibilità di estensione ad altri aeroporti.

Una piattaforma regionale gestita dal dipartimento delle Infrastrutture sarà operativa dal 4 dicembre, consentendo ai siciliani di richiedere gli sconti per residenti e categorie prioritarie, nonché il rimborso per voli con vettori non aderenti. Gli acquirenti di biglietti dal 10 novembre potranno presentare istanza.

