San Fratello: chiesto lo Stato di Calamità dopo la frana

Il costone della Roccaforte a San Fratello rimane sotto costante monitoraggio dopo una grave frana che ha colpito la strada provinciale all’ingresso nord della città la scorsa settimana. Fortunatamente, non ci sono state vittime, ma le abitazioni nel quartiere di Porta Sottana sono seriamente minacciate. I timori si sono intensificati a causa del maltempo degli ultimi due giorni, caratterizzato da piogge intense, ma per fortuna non si sono verificate ulteriori frane significative.

Dopo una rapida ispezione effettuata tra venerdì e sabato mattina, i tecnici della Città Metropolitana di Messina hanno sospeso le operazioni, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche per poter intervenire e mettere in sicurezza il costone, rimuovendo le parti pericolanti. Ulteriori verifiche hanno permesso di ridurre l’area di evacuazione obbligatoria per i residenti da 100 a 47 persone, molte delle quali hanno trovato sistemazioni autonome.

Nel frattempo, il Comune ha stanziato 10.000 euro per l’assistenza alla popolazione colpita. Il sindaco Salvatore Sidoti Pinto ha già presentato una richiesta ufficiale al governo regionale per il riconoscimento dello stato di calamità.

© Riproduzione riservata.