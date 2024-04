Record di velocità e autonomia per la “Vittorio Morace” di Liberty Lines

La nave HSC Vittorio Morace, un’unità ibrida veloce sviluppata da Liberty Lines, ha superato le aspettative durante le prove a mare, dimostrando prestazioni superiori alle previsioni in termini di velocità, autonomia e consumi. Varata nel dicembre 2023, la nave ha mostrato eccezionali doti idrodinamiche nelle acque dell’Atlantico antistanti il Golfo da Masma, in Galizia, Spagna.

Il monocarena, conosciuto anche come IMO 9979826, ha raggiunto una velocità massima di 33 nodi, grazie ai due motori ibridi MTU-Rolls Royce da 2560 kW. Durante i test a pieno carico, ha superato i 30 nodi, superando di gran lunga i 28 nodi previsti inizialmente.

La Vittorio Morace, lunga 39,5 metri e con una capacità di 251 passeggeri, è la prima unità veloce HSC hybrid al mondo, in grado di operare all’interno dei porti in modalità completamente elettrica e di ricaricare le batterie durante la navigazione in mare aperto. Frutto di una collaborazione tra Liberty Lines, il cantiere Astilleros Armon, Rolls-Royce Solutions, il RINA e il designer Incat Crowther, questa nave è la prima di nove unità gemelle destinate a Liberty Lines entro il 2026.

Il progetto è stato classificato al secondo posto in Italia nella graduatoria dei finanziamenti PNRR per gli aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia, pubblicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel dicembre 2022.

Il successo delle prove a mare accelera l’arrivo della nave a Trapani, sede della compagnia armatoriale, entro l’inizio dell’estate.

Questo consentirà a Liberty Lines di integrare la Vittorio Morace nel suo operativo estivo, contribuendo al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente naturale e paesaggistico siciliano.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo