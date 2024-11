Chiusura notturna dell’autostrada A20 Patti-Brolo direzione Palermo

Il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) ha comunicato la chiusura della tratta autostradale A20 Patti-Brolo su entrambe le carreggiate, limitatamente alla fascia oraria notturna, dalle 22:00 alle 6:00, nella direzione Palermo. La chiusura sarà in vigore a partire dal 4 novembre e proseguirà fino al 21 novembre. L’intervento di interruzione del traffico si rende necessario per l’esecuzione di lavori di manutenzione sulla tratta, in modo da migliorare la sicurezza e garantire l’efficienza della circolazione stradale.

Durante queste ore, sarà obbligatoria l’uscita a Patti per i mezzi diretti verso Palermo. Gli automobilisti avranno la possibilità di utilizzare percorsi alternativi, come la Strada Statale 113 o altre vie della viabilità provinciale, per raggiungere le destinazioni previste. Il CAS sottolinea che il provvedimento riguarda esclusivamente l’orario notturno, in modo da limitare al minimo i disagi per i viaggiatori.

