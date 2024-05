Prostituzione e droga a Catania, espulsa 25enne colombiana

Gli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania hanno scoperto un’attività illecita in un’abitazione del centro storico della città. La segnalazione è partita da alcuni residenti della zona, preoccupati per il continuo viavai di persone a tutte le ore del giorno e della notte. La polizia, raccogliendo le testimonianze, ha deciso di effettuare un controllo nell’abitazione.

All’interno della casa, gli agenti hanno trovato una donna che ha dichiarato di prostituirsi per sostenersi economicamente. Durante l’ispezione, è emerso che nell’appartamento non solo si praticava la prostituzione, ma si faceva anche uso di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno infatti rinvenuto sul comodino della camera da letto alcuni involucri di plastica contenenti una piccola quantità di crack.

La donna, identificata come una venticinquenne di nazionalità colombiana, è risultata presente sul territorio italiano in modo irregolare. Gli agenti l’hanno quindi accompagnata all’Ufficio Immigrazione della Questura per avviare le procedure di espulsione.

Il caso ha suscitato l’attenzione delle autorità locali, che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per individuare e contrastare attività illegali nel territorio. La presenza di sostanze stupefacenti nell’abitazione ha aggravato la situazione, richiedendo un intervento immediato delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica e ripristinare la legalità.

