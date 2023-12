Intensificazione dei controlli per le festività Natalizie a Messina

Presso la Prefettura di Messina, si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per discutere ulteriori misure di vigilanza e controllo in vista delle imminenti festività natalizie e di Capodanno. La riunione ha visto la partecipazione del Vice Sindaco, il Questore e i Comandanti Provinciali delle forze dell’ordine.

Il Prefetto ha sottolineato l’importanza di ottimizzare le risorse per garantire la sicurezza dei cittadini durante questo periodo di afflusso turistico. Saranno intensificate le verifiche nei porti e nelle stazioni ferroviarie per assicurare la sicurezza dei trasporti pubblici. Inoltre, saranno monitorati gli aumenti di traffico sulle strade provinciali e autostradali per prevenire congestioni e disagi.

Si promuove una collaborazione sinergica tra le forze dell’ordine locali per migliorare la sicurezza urbana, concentrandosi sui centri commerciali e le piazze che ospitano mercatini natalizi. Sono previste attività aggiuntive per contrastare il consumo di alcol e droghe al volante, oltre alla lotta contro la vendita illegale di fuochi d’artificio per rafforzare la percezione di sicurezza.

I dispositivi di vigilanza saranno potenziati con pattuglie delle forze dell’ordine, soprattutto nei luoghi notturni, per evitare situazioni di pericolo. Saranno eseguiti controlli in tutta la provincia per prevenire l’accensione di fuochi illegali e monitorare le aree ad alto rischio di attività illegali.

