Amministrative in Sicilia: nessuna verifica su candidati impresentabili

Barbagallo: “Stallo per commissione antimafia, oggi termine per liste ma nessuna verifica su candidati impresentabili in Sicilia”

Il segretario regionale del PD Sicilia e capogruppo PD in commissione Trasporti alla Camera, Anthony Barbagallo, denuncia un grave stallo per quanto riguarda l’istituzione della commissione nazionale antimafia. Nonostante siano passati oltre 7 mesi dalle elezioni politiche, il Centrodestra non ha ancora ritenuto opportuno insediare l’organismo bicamerale che deve occuparsi della criminalità organizzata, della corruzione e del terrorismo. Un ritardo inaccettabile soprattutto se si considera che in questo lungo arco di tempo sono state occupate tutte le poltrone, dalle partecipate di Stato in giù.

In questo contesto, Barbagallo solleva un’ulteriore preoccupazione: in Sicilia si vota il 28 e 29 maggio in 129 comuni, tra cui 4 capoluoghi come Catania, Siracusa, Ragusa e Trapani. Oggi scade il termine per il deposito delle liste ma non essendoci la commissione antimafia, chi si occuperà di verificare la presenza di impresentabili tra i candidati? Secondo il politico, questo è un pessimo segnale e potrebbe aprire la strada a infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici e nella pubblica amministrazione.

Barbagallo sottolinea come il contrasto alla criminalità organizzata e il rischio di infiltrazioni da parte di cosa nostra negli appalti pubblici e nella pubblica amministrazione debbano rappresentare una priorità per la maggioranza. L’arresto di Matteo Messina Denaro, dopo una trentennale latitanza, è stato un successo, ma non deve essere un motivo per abbassare la guardia e allentare la tensione al contrasto alla mafia. Il politico conclude rivolgendo un plauso alla magistratura e alle forze dell’ordine e invitando a non tergiversare sulla commissione antimafia, sottolineando il rischio di una beffa, qualora tutto si sbloccasse solo dopo le elezioni.

© Riproduzione riservata.