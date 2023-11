Personale ASU: critiche al Governo per l’assenza di azioni concrete

Nel contesto della recente approvazione della Legge di Stabilità Regionale, il Personale ASU si trova ancora una volta in una situazione di incertezza. Nonostante la proroga fino al 2026 prevista nel testo, i sindacalisti esprimono profonda insoddisfazione per l’assenza di una previsione normativa chiara sulla stabilizzazione del personale ASU. Le promesse del presidente Schifani sembrano essere rimaste solo parole, e un incontro con gli assessori al Lavoro e all’Economia non ha portato a soluzioni concrete.

Secondo i Responsabili Sindacali di FP Cgil, CISL FP, Uil Temp, UGL Ale, UGL Autoomie Sicilia, Confintesa, Cobas Codir, USB, l’incontro del 26 settembre 2023 presso la Presidenza della Regione Siciliana è stato l’unico segno di interesse da parte del Governo Regionale. Dopo quell’evento, sembra che non siano state prese ulteriori iniziative.

Durante l’incontro, i sindacalisti hanno sottolineato come le nuove disposizioni della Legge 10/08/2023, n. 112, avrebbero potuto rappresentare una soluzione alla lunga vertenza sulla stabilizzazione del Personale ASU. La norma nazionale consente l’assunzione di questo personale anche in deroga ai fabbisogni dell’Amministrazione Regionale.

Tuttavia, nonostante le dichiarazioni ufficiali sull’importanza della stabilizzazione, il Governo Regionale sembra incapace di tradurre tali intenzioni in azioni concrete. I lavoratori ASU, desiderosi di stabilità occupazionale, non possono più accettare spot elettorali al posto di soluzioni pratiche.

I sindacalisti hanno annunciato la richiesta di un’audizione congiunta delle Commissioni Lavoro e Bilancio per affrontare e risolvere la vertenza sulla stabilizzazione del Personale ASU. Hanno anche avvertito che ulteriori ritardi e promesse non mantenute potrebbero portare a mobilitazioni e azioni sindacali che metterebbero a rischio il regolare funzionamento dei settori in cui il Personale ASU presta servizio.

