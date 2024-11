Cardiochirurgia Taormina, De Luca: “Le famiglie chiedono chiarezza”

I genitori dei piccoli pazienti del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica dell’ospedale di Taormina si sono riuniti davanti alla Presidenza della Regione Sicilia, a Palermo, per chiedere chiarezza sul futuro della struttura. Alla manifestazione ha partecipato anche l’onorevole Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, impegnato da anni nella tutela di questo presidio sanitario.

L’onorevole De Luca ha espresso il suo sostegno alle famiglie presenti, dichiarando: “I genitori dei bambini operati al Centro di Taormina sono costretti, ancora una volta, a recarsi qui per ottenere risposte sul futuro del Bambin Gesù in Sicilia. Le famiglie chiedono chiarezza al Presidente Schifani, niente di più.”

Il deputato ha sottolineato l’importanza di mantenere il centro in Sicilia, definendolo un’eccellenza che ha contribuito a salvare centinaia di vite: “Le condizioni per mantenere il Centro di Cardiochirurgia Pediatrica ci sono. Occorre solo concretizzarle rapidamente.”

De Luca ha inoltre criticato le capacità del reparto recentemente aperto a Palermo in convenzione con il Gruppo San Donato, evidenziando come questa nuova struttura non sia in grado di soddisfare adeguatamente la domanda sanitaria. Ha inoltre richiamato l’attenzione sulle difficoltà logistiche per i pazienti provenienti dalla Sicilia orientale, aggravate da uno squilibrio territoriale evidente.

La protesta, promossa dal Comitato Genitori, ha quindi portato nuovamente al centro del dibattito regionale il futuro del C.C.P.M. di Taormina, simbolo di una battaglia per garantire cure specialistiche accessibili ed efficienti nell’isola.

