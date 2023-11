Sicilia: Ersilia Saverino e il PD discutono di sanità, scuola e sviluppo

L’onorevole Ersilia Saverino ha tenuto a Catania un evento dal titolo “Un’Altra Sicilia – Sanità-Scuola-Sviluppo”, che ha visto la partecipazione di oltre 600 persone provenienti da tutta la Sicilia, rappresentanti di varie realtà politiche e sociali. In questo incontro, si è discusso della situazione economica e sociale della Sicilia, a un anno dall’insediamento del nuovo governo regionale di centrodestra.

La deputata Saverino ha espresso preoccupazione per le scelte del governo regionale, sottolineando la mancanza di una visione e di soluzioni concrete per i problemi della regione. Ha ribadito l’importanza della Sicilia come ponte tra Europa, Africa e Medio Oriente, ma ha evidenziato un grande deficit infrastrutturale, compreso il fatto che il ponte sullo Stretto non sarà sufficiente senza porti adeguati, ferrovie veloci e altre infrastrutture.

L’evento ha visto la partecipazione di importanti esponenti del Partito Democratico, tra cui il capogruppo On. Michele Catanzaro, l’On. Giovanni Burtone, l’On. Valentina Chinnici e altri. Erano presenti anche Alfio Mannino, segretario della Cgil Sicilia, e Giuseppe Berretta, già sottosegretario alla Giustizia. Il segretario regionale del PD, Anthony Barbagallo, ha portato i saluti istituzionali.

L’onorevole Saverino ha concluso sottolineando la forza e la speranza provenienti dal popolo che crede nei valori della democrazia e della giustizia sociale, nonostante le scelte del governo di centrodestra. Ha invitato a costruire un’alternativa alle destre, basata su proposte ed iniziative a livello territoriale.

