Ritorno al passato: i “ragazzi” della 5^ A si riuniscono dopo 44 anni

Un incontro straordinario ha avuto luogo quando gli ex studenti della classe 5^ A Elettronica dell’Istituto Guglielmo Marconi si sono riuniti dopo 44 anni. Questo evento unico nel suo genere è stato orchestrato dall’iniziativa di Natale Gallo, attuale professore presso l’Istituto Verona Trento, con la preziosa collaborazione di Pina Giarraffa, funzionaria presso la Città Metropolitana di Messina.

L’obiettivo di riunire tutti gli ex compagni di classe ha portato alla ricerca e al contatto con 18 di loro: Alberghini, Bombaci, Bottari, Calderone, Catalano, Crisafulli, D’Amico, D’Arrigo, De Luca, De Maggio, Gallo, Gambino, Giarraffa, Giusto, Marino, Mascaro, Tonnarello, Triglia. La serata è stata caratterizzata da un’atmosfera di gioia e spensieratezza, come se il tempo non fosse mai trascorso.

All’inizio, riconoscere i volti segnati dal tempo è stato un piccolo ostacolo, ma l’emozione di ritrovarsi dopo così tanti anni ha prevalso. Oltre alle chiacchiere e ai ricordi condivisi, c’è stata una profonda riflessione sul percorso di vita intrapreso da ognuno di loro. Questo incontro ha confermato l’importanza dei legami formatisi durante gli anni di scuola e ha rafforzato il desiderio di riunirsi nuovamente in estate, includendo anche coloro che ora vivono lontano da Messina.

Questa riunione è stata un’occasione unica per questi ex studenti di riconnettersi con il passato e apprezzare quanto abbiano condiviso durante quegli anni scolastici.

