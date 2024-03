Addio a Walter Manfrè: una perdita per il Teatro Italiano

Il panorama artistico italiano piange la perdita del regista e drammaturgo messinese, Walter Manfrè, avvenuta nella notte. Conosciuto a livello nazionale, Manfrè è stato il ex direttore artistico del prestigioso Teatro Vittorio Emanuele. Iniziando la sua carriera come attore, si è poi distinto per le sue opere di regia, collaborando con importanti attori italiani come Paola Borboni e Pupella Maggio.

Una delle sue maggiori innovazioni nel campo teatrale è stata l’ideazione del “Teatro della Persona”, un concetto che mirava a creare un forte scambio emotivo tra attore e spettatore, portando il teatro al di là degli spazi convenzionali.

Tra le sue opere più acclamate si annovera “La Confessione”, che ha catturato l’attenzione del pubblico e della critica.

Manfrè ha trascorso gli ultimi anni della sua vita a Comiso, dove ha fondato l’International Theatre Centre, contribuendo così alla diffusione e alla promozione delle arti teatrali. Nel suo ricco percorso artistico, ha anche curato il recital teatrale Rigoletto di Giuseppe Verdi nell’ottobre scorso.

Il ricordo di Manfrè rimarrà vivo non solo nella sua opera, ma anche nei cuori dei suoi cari. Su i social, il figlio Manuel ha condiviso un commovente messaggio: “Nessuno potrà cancellare mai il nostro amore. Buon viaggio papi per sempre con me”.

Anche la figlia Serena ha voluto rendere omaggio a suo padre, ricordandolo con queste parole: “Walter vi saluta tutti. Se n’è andato ieri sera. Ha parlato fino a 20 minuti prima di chiudere gli occhi. Lui, come sempre”.

