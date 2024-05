Due miliardi sbloccati: annuncio di Schifani sulla situazione finanziaria

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha comunicato che tutti i dipartimenti regionali hanno ultimato il riaccertamento dei residui passivi. Questo sblocca pagamenti per circa due miliardi di euro destinati a imprese e altri beneficiari.

L’annuncio è avvenuto al termine della seduta della giunta, durante la quale sono stati ascoltati il ragioniere generale e i dirigenti dei dipartimenti coinvolti nei ritardi delle procedure. Schifani ha sottolineato il grave ritardo, nonostante l’approvazione tempestiva della manovra finanziaria da parte del Governo e del Parlamento.

Secondo quanto dichiarato, gli uffici sono ora in grado di emettere i mandati di pagamento, comprendenti 900 milioni di risorse regionali e un miliardo e cento milioni di fondi extraregionali.

Schifani ha enfatizzato l’importanza dell’utilizzo ottimale delle risorse finanziarie, ribadendo la priorità del governo regionale in merito. Ha esortato i dirigenti a rispettare i tempi previsti per la produzione dei documenti contabili, come il bilancio di previsione e il rendiconto generale, minacciando sanzioni per eventuali inadempienze.

