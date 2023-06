Torrente Longano: progetto di messa in sicurezza in fase finale

Il tavolo tecnico si è insediato a Messina su richiesta del sindaco Calabrò per la messa in sicurezza del torrente Longano. Il progetto esecutivo è alle fasi finali, mentre il ripascimento della costa è in progettazione. Si valutano sinergie tra i due interventi per proteggere il territorio e la cittadinanza.

Presso la sede di Messina della Protezione Civile si è tenuto un tavolo tecnico su richiesta del sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, al fine di procedere con la messa in sicurezza del torrente Longano. L’incontro ha coinvolto gli assessori Giuseppe Benvegna e Salvatore Coppolino, mentre successivamente si è svolta la conferenza dei servizi. Tra i partecipanti al tavolo tecnico figura l’ingegnere Bruno Manfrè, dirigente del servizio regionale della Protezione Civile di Messina, insieme all’ingegnere Antonio Sorge, responsabile dei lavori di sicurezza, e l’ingegnere Nunzio Santoro, responsabile degli interventi di ripascimento della costa. L’agenda comprendeva la valutazione dell’avanzamento dei due progetti e la possibilità di sinergie a tutela del territorio e della comunità.

Secondo quanto emerso dall’incontro, il progetto esecutivo per la messa in sicurezza del torrente Longano, finanziato dalla Protezione Civile in seguito all’alluvione del 2011, è ormai nelle fasi finali. Tutti i pareri al progetto esecutivo sono stati acquisiti, manca solamente il via per l’aggiudicazione dell’appalto. Per quanto riguarda le opere di ripascimento, finanziate dall’Ufficio del Commissario regionale per il dissesto idrogeologico, Maurizio Croce, si è in fase di progettazione. L’obiettivo del tavolo tecnico è valutare sinergie tra i due interventi, al fine di utilizzare materiali provenienti dalla pulizia del torrente Longano per il ripascimento.

Il sindaco Calabrò sottolinea che la priorità dell’amministrazione è la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini. Nonostante siano trascorsi 12 anni dall’alluvione, il torrente Longano rappresenta ancora una grande minaccia, con il rischio di esondazione durante le precipitazioni, come accaduto nei mesi scorsi. Il sindaco ha voluto il tavolo tecnico per seguire attentamente le fasi che conducono all’avvio dei cantieri. Parallelamente, si sta cercando di procedere sinergicamente con un altro intervento di protezione per i cittadini e le abitazioni: il ripascimento della costa. Entrambe le opere sono fondamentali per la difesa dell’ambiente e dei residenti di Barcellona Pozzo di Gotto. Il sindaco esprime la sua gratitudine agli ingegneri Manfrè, Sorge e Santoro per il loro impegno. La conferenza dei servizi è stata aggiornata al 21 giugno.

