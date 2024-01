Emergenza Neve: interventi sulla S.P. 168 Caronia-Capizzi

Il brusco abbassamento delle temperature ha scatenato una considerevole nevicata che ha colpito le località montane del territorio metropolitano di Messina. Le strade provinciali, tuttavia, rimangono sotto costante sorveglianza, e la loro transitabilità è garantita grazie all’impegno del personale e dei mezzi della Città Metropolitana. Attualmente, sono stati dispiegati mezzi spazzaneve sulle arterie più colpite dalla neve, in particolare sulla S.P. 168 Caronia-Capizzi, dove le precipitazioni sono state abbondanti.

La III Direzione “Viabilità Metropolitana – Autoparco” sta collaborando con la V Direzione – Servizio Protezione Civile per coordinare le squadre di intervento, precedentemente organizzate per affrontare tali situazioni, al fine di assicurare la transitabilità delle strade provinciali e minimizzare i disagi per la popolazione.

Le operazioni di spazzamento della neve e di spargimento del sale antighiaccio saranno effettuate da squadre specializzate dislocate strategicamente lungo le strade provinciali.

